Специалисты выделяют пыления трёх видов. Их общая продолжительность с апреля и по сентябрь.

Минздрав дал советы, как бороться с аллергией на пыльцу. Также специалисты проинформировали, когда будут наблюдаться её пики.

Первый вид пыления, это когда цветёт берёза, ольха, орешник и другие деревья. Его пик отмечается, в зависимости от региона, в апреле и мае.

Злаковые травы, такие, как рожь, пшеница, овёс и так далее пылят на протяжении июня и июля. Следом приходит очередь сорных дикорастущих растений. Их пыльца появляется в августе и сентябре.

Минздрав рекомендует аллергикам пользоваться в сезон пыления назальными ингаляционными стероидами и антигистаминными препаратами, относящимися ко второму поколению. Самое лучшее – это, конечно, сменить климат на время пыления. Естественно, если есть такая возможность.

Помимо того, медики рекомендуют людям, у которых аллергия на пыльцу, проходить аллерген-специфическую терапию. При ней в организм вводятся постепенно возрастающие дозы аллергенов, чтобы он постепенно привыкал с ними бороться и не реагировал столь болезненно.

Сезонная аллергия имеет свои главные проявления. Это появление насморка, заложенности носа, чихания, отёчности, покраснений и зуда век.

Для минимизации контактов с пыльцой Минздрав советует сократить время нахождения на открытом воздухе. Выезды в сельскую местность категорически запрещены.

Окна в жилищах лучше держать закрытыми и почаще заниматься влажной уборкой.

В период пыления лучше исключить из рациона мёд, квас, специи, зелень, орехи и фрукты с косточками. У них есть родственные молекулы, которые могут вызвать перекрёстную реакцию.