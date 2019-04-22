Медики предлагают лечить храп с помощью электричества

Проблема является актуальной для всего мира. В России, приблизительно, половина взрослого населения храпит.

Медики предлагают лечить храп достаточно необычным способом, а именно, с помощью электричества. Для этого применяется электрополе с низкой интенсивностью. Им следует осуществлять воздействие на икроножные мышцы перед тем, как отправляться спать.

Как отмечают медики, обычно звуки во время сна не представляют опасности ни для здоровья, ни для организма в целом. Однако, храп может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний.

Обычный храп лечения не требует. А вот, когда он переходит в более сильную версию – это уже повод для беспокойства. Человек начинает часто просыпаться среди ночи по причине того, что не может дышать нормально.

Лечить такой храп медики предлагают при помощи электрического поля с низкой интенсивностью. Его воздействие на икроножные мышцы должно происходить на протяжении двух часов перед тем, как отправиться в кровать.

Это приведёт к уменьшению количества жидкости, которая скапливается в нижней части ног. Её там тем больше, чем более сидячий образ жизни ведёт человек. Излишнее ожирение также влияет на этот процесс.

Учёные отмечают, что с помощью предложенной ими методики храп либо полностью исчезает, либо интенсивность его заметно снижается.

В то же время, этот метод – профилактический. Он действует только если пользоваться им постоянно.