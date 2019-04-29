Стало известно: Откуда берётся «ком в горле» и как его лечить?

Как оказалось, ощущение «комка в горле» возникает либо из-за функциональных нарушений или из-за органических.

Врачи говорят, что в случае функциональных нарушений причина кроется в спазмах мышц глотки. Возникают они из-за стресса или негативных эмоций, то есть, когда у человека депрессия или перенапряжение начинает появляться ком в горле, и чем сильнее переживания, тем больше «нарастает ком». Чтобы определённо установить причину - следует посетить врача.

В случае органических нарушений, это может быть отёк слизистой оболочки, который развивается при хроническом воспалении, при этом возникает тот же «комок в горле», а также ощущения «першения» и периодические обострения боли с повышением температуры. Лечить эти болезни берутся терапевты и оториноларингологи.

Болезнь Грейвса, аутоиммунный тиреоидит, диффузно – токсический зоб – всё это недуги щитовидной железы, которые также могут спровоцировать ком в горле. Для того чтобы определить наличие этих изменений, рекомендуется посетить эндокринолога и пройти УЗИ.

Появлению дискомфортного ощущения сопутствуют новообразования в глотке, гортани и трахее – они создают препятствие во время дыхания и глотания. Лечением этих патологий занимаются оториноларинголог и онколог.

Ещё комок в горле может быть «отголоском » шейного остеохондроза или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В перовом случае, пациент также ощущает боль в области позвоночника, скачки артериального давления, тошноту и головокружение. Выход в этой ситуации – визит к неврологу. Во втором случае, человек «ощущает ком» - во время приёма пищи, с появлением отрыжки или изжоги. При этих недугах стоит обратиться к гастроэнтерологу.