Минздрав требует запрета на рекламу конфет от боли в горле

В министерстве здравоохранения Российской Федерации обеспокоены ситуацией с рекламой медицинских препаратов. На этот раз в центре внимания оказались конфеты, облегчающие боль в горле. Минздрав отправил соответствующее предложение в Российскую академию наук и в некоторые федеральные ведомства.

В обращении предлагается внести поправки в статью 7 закона «О рекламе», которая вводит ограничения на рекламу наркотических и взрывоопасных веществ, табачных изделий, абортов и др. Профессор микробиологии Роман Козлов сообщил, что в министерстве обеспокоены случаями самолечения, что позволяет микробам адаптироваться к препаратам.

«Запрет на рекламу данных препаратов не снизит спрос на них», - такое мнение высказал Николай Беспалов, директор по развитию RNC Pharma. По его словам, производители смогут обойти запрет, переведя все усилия на рекламу в социальных и аптечных сетях.