Препарат французского производства «Эреспал» собираются включить в список запрещённых по причине (содержимого в нём вещества «Фенспирида»). Сумма убытков понесенных компанией (в случае запрета препарата) будет составлять 2, 5 миллиардов рублей, подсчитали цифры убытков, сотрудники РБК.

Эксперты тестирующие препарат на животных, выявили следующее: «Исходя из исследований, проводимых на животных, есть причины полагать что вещество «Фенспирид» содержащийся в «Эреспале» вполне способно привести к аритмии.

Препараты на основе «Фенспирида» активно раскупали в 2018 году. Продажи препаратов принесли прибыль более 2,7 миллиардов рублей только по закупочным ценам. «Применяют «Фенспирид» также в производстве препаратов для астматиков, но роль его там исключительно вспомогательная» поведал об этом директор RNS Pharma.

Препарат, будут изымать и исключать из продаж, сообщил заместитель главы службы по надзору в сфере здравоохранения Николай Беспалов.