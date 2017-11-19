В Великобритании случайно разработали панацею от простуды

Английские ученые совершенно случайно подарили миру мощное средство от простуды, благодаря которому человек может стать практически неуязвим для вируса.

Группа биологов и химиков Королевского колледжа Лондона разрабатывала препарат от малярии. В ходе работы они наткнулись на специфический белок. Именно их него ученые синтезировали препарат, позже названный ІМР-1088. Он позволяет заблокировать распространение вируса в человеческом организме, захватывая вредоносные молекулы и присоединяя их к своей защитной оболочке.

Журнал Nature Chemistry отмечает, что введение препарата ІМР-1088 за несколько часов до появления в организме вируса практически на 100% способно защитить от болезни.

Однако ученые предупреждают, что бороться таким образом можно только с теми вирусами, которые вызывают простуду. В противном случае возможны серьезные осложнения – препарат имеет побочные эффекты.

Сейчас команда ученых организует тестирование своего детища на лабораторных животных. Позже, в случае успеха, испытания будут проведены на людях – добровольцах.