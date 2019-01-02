Американские ученые изобрели эликсир молодости

Вернее, он уже изобретен, только лечили им не от старости. Это препарат ламивудин, его используют для лечения ВИЧ-инфекции.

Оказалось, он обладает способностью бороться со старением. Такое вот неожиданное открытие сделали ученые из США.

Дело в том, что клетках человека содержится важный элемент L1. С возрастом в организме человека начинаются процессы старения. Во время старения клетки теряют возможность контролироватьт этот элемент, и он начинает размножаться. Как итог, в организме начинаются воспалительные реакции.

В ходе исследования специалистами было протестировано 6 препаратов. Задача – выбрать из них тот, что сможет блокировать активность L1. Им оказался препарат от ВИЧ – ламивудин. Благодаря своей активности и практически отсутствию побочных эффектов он заметно отличается среди других.

Он снижает активность L1 и замедляет старение. Опыты на мышах показали, что препарат за шесть месяцев сотворил чудеса. У 20-месячных мышей препарат способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцеванию почек.

Воодушевленные результатом, исследователи планируют испытать этот препарат на людях, страдающих от артрита и болезни Альцгеймера.