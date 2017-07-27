Препарат против старения разработан учеными

Новое вещество, способное замедлить процессы старения, разработали ученые. Его применение поможет сократить риски возникновения сердечных приступов и случаи инсульта у пожилых людей.

Открытие сделано учеными университета Юго-Западной Англии. Препарат создан не для того, чтобы уменьшить признаки внешнего строения организма, в частности состояния кожи, а для того, чтобы увеличить длительность и качество жизни с точки зрения здоровья.

Действие препарата основано на том, что его компоненты доставляют вещества сероводорода в митохондрии стареющих клеток. Такие клетки с возрастом теряют способность к делению, следовательно, перестают функционировать. А доставляемый сероводород замедляет процессы старения таких клеток и добавляет необходимую энергию для поддержания их нормального функционирования. В первую очередь это относится к клеткам, выстилающим кровеносные сосуды.

В результате проведенных исследований ученым удалось сократить количество стареющих клеток практически на 50 %. Таким образом, появился дополнительный шанс оставаться здоровыми как можно дольше.

Кроме этого разработано вещество, которое сможет усыплять раковые клетки, следовательно, приостанавливать их действие в организме. Это вещество оказывает действие на белки, которые строят раковые клетки.

Вместе с тем, что новый препарат предотвращает рост и распространение опасных клеток, он не оказывает влияние на ДНК нормальных клеток организма.