Ученые открыли механизм старения человеческого организма

Британские ученые исследуя червей сумели разобраться в тонкостях механизма старения человека. Настоящая причина – гены в нашем организме, работа которых нежелательна для пожилого организма.

Раньше люди ошибочно полагали, что старение организма обусловлено его износом. Одновременно развеяла миф и совершила открытие команда ученых-генетиков из Лондонского университетского колледжа, Университета Ланкастера и Квин Мэри. В ходе наблюдения и исследования процесса жизнедеятельности круглых червей ученые установили, что старение, процесс деградации в их организме происходит по причине нежелательных ген.

По словам исследователей, человеческий организм обладает схожим механизмом. Некоторые полезные в молодости генетические программы и процессы продолжают работать и в старости, что наносит организму вред и разрушает его. Ученые полагают, что это также может быть и причиной рака.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые провели эксперимент над нематодами Caenorhabditis elegans, продолжительность жизни которых в лабораторных условиях не более трех недель. В результате им удалось понять, что именно гены, отвечающие за кодировку белков принимают участие в аутофагии – процессе самодеградации клетки и ответственны за старение организма.

Подобное происходит и с людьми – у женщин после менопаузы механизм выработки молока остается в рабочем состоянии, что приводит к недостатку кальция во всем ее организме и разрушает костную систему.

Принцип старения человеческого организма стал понятен, что привело в движение научное сообщество, которое теперь строит различные теории относительно продления жизни.