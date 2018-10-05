В России появится федеральное агентство, контролирующее потребность граждан в лекарствах

После появившейся в социальных сетях информации о проблеме с отсутствием инсулина в больницах Саратова, которую в местном профильном ведомстве опровергли, в Министерстве здравоохранения РФ заговорили о создании специального агентства, которое будет контролировать потребность граждан в лекарствах.

Минздрав РФ заявил, что под эгидой министерства будет создано федеральное автономное учреждение. В его функции войдет контроль потребности граждан в лекарствах, контроль рынка медицинских препаратов, определение потребности в проведении закупок. Особое внимание будет уделено контролю за жизненно важными препаратами, их наличию в медицинских учреждения и аптечных сетях.

Ранее, пресс-секретарь Президента России, Дмитрий Песков, сделал заявление, что сообщений о каких-либо проблемах с обеспечением граждан лекарствами в Администрацию Президента не поступало. Наоборот, налажена эффективно и стабильно работающая система.