В 50 лет уже стоит отказаться от ряда продуктов: Учёные обнародовали ТОП-5 из них

После достижения этого возраста, следует исключить из своего рациона очень многие из них. Это будет полезным для долголетия.

В 50 лет, как полагают учёные, уже стоит отказаться от употребления целого ряда продуктов. Специалисты обнародовали ТОП-5 из них, относящихся к самым вредным после полувекового возраста.

В таком возрасте залогом того, что человек сохранит хорошее здоровье, является правильное питание. После достижения возраста в 50 лет, у человека намного возрастает риск появления многих хронических болезней.

На первом месте ТОП-5, естественно, алкоголь. Учёные считают, что в таком возрасте его употребление нужно прекратить или, как минимум, существенно ограничить. Иначе это может крайне отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

Далее они считают целесообразным отказ от кофе. Это рекомендуется как мужчинам, так и женщинам. Напиток после достижения очередного возраста становится своеобразным «провокатором» перепадов артериального давления.

Третье место в ТОП-5 «вредностей» у сладких газированных напитков. Они способствуют увеличению веса и уровня содержащегося в крови сахара. Газировка, помимо того, вызывает сердечно-сосудистые заболевания.

Четвёртая позиция у полуфабрикатов и разнообразного фастфуда. В них в излишнем количестве находятся консерванты, жиры и соли. Это ведёт к повышению риска развития таких болезней, как атеросклероз и гипертония. Также эти продукты вредят желудочно-кишечному тракту.

Ну и на последней позиции ТОП-5 для 50-летних находятся мучные изделия. Булочки, пончики и пирожные могут вести к развитию болезней сердца и сахарного диабета. В отдельных случаях не исключено возникновение проблем по онкологической части.