Лень и депрессия – совсем не одно и то же: Их вполне можно отличать – Психологи

Состояние ленивости может свидетельствовать о том, что человек серьёзно болен. Психология вообще не оперирует такими понятиями, как лень.

Психологи однозначно утверждают, что лень и депрессия – это совершенно не одно и тоже. Однако, несмотря на всю схожесть, их можно отличать.

Под таким состоянием, как лень, может скрываться наличие самых разнообразных проблем. Человек может быть не замотивирован или, даже, иметь в своём организме гормональный сбой.

Острое нежелание работать также может быть связано с тем, что человек испытывает острую потребность в отдыхе или внутреннее сопротивление именно к этой работе.

Таким образом, как утверждают психологи, лень является показателем чисто психических процессов. То есть это уже область исследования конкретных специалистов.

Как правило, отмечают специалисты, в первооснове лежит желание людей всё успеть. Они начинают торопиться, совершенно забыв о том, что в их организме неизбежно происходит смена циклов. Следовательно, наступают моменты, когда происходит упадок сил.

Это не лень. Это определённая болезнь, которая решается с помощью простого отдыха.

«Настоящая» лень – это когда люди начинают откладывать абсолютно всё на завтра. Психологи считают первопричиной этого детские травмы.

Однако, специалисты не исключают, чтобы отличить состояние лени от депрессии, необходимо тщательно ознакомиться с симптомами заболевания.

Это может быть нежелание далее производить определённую деятельность, появление апатии или, даже, нарушений в режиме сна.

В любом случае, лень, как и депрессия, может подлежать достаточно быстрому и качественному излечению.