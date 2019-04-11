Специалисты ВОЗ выяснили основную причину детского ожирения

По исследованиям, проведенным Европейским бюро всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ) выяснилось, что дети, которые были на искусственном вскармливании или же частично получали материнское молоко, особенно остро рискуют столкнуться с детским ожирением. Исследования проводились на территории Европы, где ученые выявляли основные причины ожирения среди детей. В отчете, предоставленном на съезде Всемирной организации здравоохранения, указано, что уровень борьбы с ожирением среди детей находится на низком уровне, а сама проблема недооценена.

По словам специалистов ВОЗ, избыточным весом в Европе страдает каждый пятый ребенок, а из 14 миллионов детей младшего и дошкольного возраста проблемой крайнего ожирения страдают 400 тысяч.

Глава отдела неинфекционных заболеваний при ЕРБ ВОЗ доктор Бент Миккелсен заявил, что длительное вскармливание (до 2-х лет) может значительно снизить шансы ребенка в будущем столкнуться с ожирением, потому вопрос популяризации естественного кормления в данный момент в обществе должен обстоять крайне остро. Задача ВОЗ на данный момент — поддерживать и продвигать в обществе идею естественного кормления детей.

Стоит помнить, что именно с ожирением связаны большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы, развивающиеся уже с юных лет. Всемирная ассоциация здравоохранения уже неоднократно вносило правки в свои рекомендации касательно грудного вскармливания детей. И если ранее приемлемым временем отъема от грудного питания у детей составлял один год, то сейчас эксперты рекомендуют кормить грудью до двух и даже более двух лет.