У тела есть четыре опасных запаха: Их не стоит игнорировать – Учёные

Зачастую они могут быть своеобразным маркером того, что в организме происходят нарушения. Их нужно контролировать.

Учёные пришли к выводу, что от человеческого тела могут исходить четыре опасных запаха. Игнорировать их ни в коем случае не стоит.

Первым из них является «фруктовое дыхание». Учёные, работающие в Гарвардском университете, пришли к выводу, что это может быть сигналом о том, что в организме возник диабетический кетоацидоз. Это серьёзное осложнение, при котором повышается концентрация глюкозы и понижается – инсулина. В отдельных случаях это может привести к летальному исходу.

Наличие неприятного запаха изо рта по утрам должно тревожить не менее. В целом, то, что после пробуждения изо рта исходит не очень свежий «аромат», является обычным явлением. Однако, если человек внимательно относится к гигиене полости рта, а также постоянно чистит зубы, причиной дурного запаха может стать невыявленное заболевание апноэ. Оно характеризуется тем, что во время сна прерывается дыхание и человеческий мозг недополучает кислород. Следствием этого может стать инсульт.

Если резко изменился запах кала или мочи, став более неприятным и резким, то на это нужно также обратить самое пристальное внимание. Если это произошло со стулом, то может свидетельствовать о проблемах с пищеварением, непереносимости лактозы и, дажи, появления онкологических процессов. Если запах изменила моча, это может говорить о камнях в почках, сахарном диабете, инфекции мочевыводящих путей и раке.

Не менее опасным может быть и неожиданное появление сильного запаха от ног. Это может свидетельствовать о появлении бактерий и грибков. Самым неприятным является то, что если поцарапать заражённую ногу, а затем коснуться другой части тела, зловоние может перекинуться и на неё.