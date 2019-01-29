Диабет можно победить с помощью ультразвука – Учёные США

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, эта болезнь, относящаяся ко 2-му типу – одна из самых распространённых в мире причин смертности.

С применением современных методов лечения можно оказать помощь организму при использовании инсулина на различных этапах заболевания. Однако, часто они являются дорогостоящими, вызывают побочные эффекты и обрекают пациентов на пожизненное лечение. Учёные США, работающие в Университете Джорджа Вашингтона, пришли к выводу, что диабет можно победить с помощью ультразвука.

Учёные установили, что инсулин можно выделять в организме мышей «по требованию». Этому способствует ультразвуковая терапия.

Импульсы ультразвука воздействуют на поджелудочную железу. Именно она – тот центр, который производит в организме инсулин. Специалисты США отметили, что после такой терапии уровень этого вещества в организмах грызунов заметно увеличивался.

Ранее считалось, что ультразвук может быть лишь диагностическим инструментом, например, при беременности. Сейчас его уже начали использовать и в терапевтических целях. Это не только удаление камней в почках. Он помогает и в лечении болезни Паркинсона.

Как оказалось, этим его возможности не ограничиваются. Он способен стимулировать эндокринную ткань мышей на выработку дополнительного инсулина. Тем самым, ультразвук может стать эффективным средством для того, чтобы победить диабет. При этом, такая терапия не влечёт за собой побочные эффекты.

Образцы крови, взятые у мышей после проведения эксперимента, показали, что уровень инсулина в них заметно повысился. При этом, не были отмечены повреждения, которые мог бы нанести ультразвук поджелудочной железе грызунов или органам, которые её окружают.

На этом учёные США не намерены останавливаться. Их заинтересовал сам факт того, что поджелудочная железа может быть стимулирована безопасным и безболезненным способом.

Этот орган человеческого организма занимается не только выработкой инсулина. Он высвобождает антагонистические гормоны и пищеварительные ферменты. Специалисты надеются вплотную приступить к изучению этой проблемы уже в самом ближайшем будущем.

В то же время, учёные не скрывают и того результата эксперимента, который вызвал у них значительное недоумение.

При росте инсулина в крови мышей, не наблюдалось, что начал снижаться уровень глюкозы, что должно было бы быть вполне естественным. Это также является темой ближайших разработок.

Не исключено, что для очередных исследований будут привлечены значительно более крупные животные.