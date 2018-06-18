Ранний диабет сокращает жизнь практически на 20 лет

Инсулиновый диабет является причиной сокращения жизни у женщин на 18 лет. К такому выводу пришли ученые одного из университета Швеции.

Основное влияние на риск ранней смерти оказывает возраст, в котором была диагностирована болезнь.

Было проанализировано около 30 000 данных о больных сахарных диабетом, и свыше 130 000 данных о здоровых людях. В результате проведенного исследования стало известно, что чем раньше поставлен диагноз сахарного диабета I типа (инсулинового диабета), тем больше вероятность того, что со временем у пациента начнут развиваться серьезные сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек. Кроме этого, пациент может впасть в диабетическую кому.

Также, по данным ученых, у больных диабетом риск смерти от любых причины выше, чем у здоровых людей, примерно в два раза. Кроме этого, отмечается, что большему риску развития инсулинового диабета подвержены женщины.

Тем временем, в Британии ученые открыли новый метод лечения ожирения - с помощью ингаляций инсулина. Проблема людей с заболеванием диабетом I типа в том, что при учащенных инъекциях инсулина, мозг начинает активно побуждать организм к приему пищи, что, в свою очередь, приводит к ожирению. Поэтому ученые предложили данный препарат ингалировать. Установлено, что при вдыхании гормона с помощью баллона, пациенты испытывали чувство голода практически на 30 % ниже, чем принимающие инсулин традиционным методом.