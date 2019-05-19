Эксперты: Мешки под глазами можно победить, применяя 8 рекомендаций

Для многих женщин такой эффект отёчности на лице является очень неприятным. Для некоторых, он вообще является самой главной проблемой.

Однако, эксперты считают, что образовавшиеся под глазами мешки вполне можно победить. Для этого нужно применять 8 весьма несложных рекомендаций.

Установлено, что мешки под глазами появляются вследствие самых различных причин. Это может быть возникновение проблем с работой почек, аллергической реакцией, хроническое недосыпание, проведение длительного времени за компьютером, употребление алкоголи и слишком солёной еды, а также многое другое.

В то же время, следует лишь соблюдать 8 простых правил, которые выработали эксперты, и эту проблему вполне возможно победить, чтобы лицо стало более привлекательным.

Первая рекомендация состоит в том, что нужно пить достаточное количество воды. Когда оказывается нехватка жидкости, организм приступает к тому, что задерживает её в человеческом организме. В особенности этот совет будет полезен тем, кто злоупотребляет алкоголем или солью.

Второй совет, который дали эксперты, выглядит так. Приложение ледяных компрессов в область отёка не должно превышать пять минут. Чтобы не допустить повреждения сосудов, при этом следует использовать ткань.

Также очень полезным будет использование мини-масок (патчей). Они набирают среди женщин всё большую популярность. Перед применением, маску следует положить ненадолго в холодильник. Альтернативой патчам могут быть пакетики с использованным зелёным чаем.

Впрочем, следует обратить внимание, что эти маски окажутся полезными лишь в том случае, когда устраняются мешки под глазами, возникающие не часто. Если изменения являются возрастными, эффекта они не принесут.

Помимо того, необходимо отличать, какой отёк случался после того, как была бессонная ночь, а какой, является следствием аллергии.

В таких случаях совсем не лишним будет обратить внимание на применяемую косметику. Возможно, она просто не подходит, или её срок годности истёк. При появлении отёчности, которой ранее не было, не худо будет вспомнить, что накануне принималось в пищу. Не исключено, что это что-то новенькое, что организм отказывается воспринимать.

Ещё один совет, который дают эксперты, состоит в том, что нужно постоянно высыпаться. Здоровый сон взрослого человека должен составлять 7-8 часов. Также очень важным является сон на спине. При этом происходит уменьшение притока жидкости к глазам.

Также очень важно нежно обращаться с кожей вокруг глаз. Там она достаточно тонкая. Не следует тереть глаза или прибегать к использованию скрабов с грубым помолом. Также категорически не рекомендуются спиртосодержащие лосьоны.

Можно обратиться к помощи лимфодренажа. При нём происходит перераспределение жидкости, которая застоялась. Однако этот метод противопоказан тем, у кого тромбофлебит, кожные заболевания или нарушение свёртываемости крови.

Возможно также прибегнуть к блефаропластике. При ней хирурги просто удалят излишки кожи и жировых грыж.