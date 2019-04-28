«Здоровье ногтям можно вернуть»: Эксперты назвали 6 основных рекомендаций

Не секрет, что большинство женщин мечтает о том, чтобы их маникюр был идеален. При этом, весьма не лишне выслушать те советы, которые дают специалисты по правилам ухода за ногтями.

Они очень несложны. В то же время, если их не соблюдать, то маникюр вряд ли будет качественным, если ногти заболели. Однако, как утверждают эксперты, здоровье ногтям вполне можно вернуть. Они назвали 6 основных рекомендаций.

Зачастую, девушки постоянно нанося на свои ногти толстые слои лака, не замечают, что те уже демонстрируют признаки возникшей в них болезни.

Это явно проявляющаяся на них желтизна и, даже, расслоение, появляющееся на ногтевой пластине. Все эти признаки указывают на появление вполне определённых и достаточно тревожных проблем.

Здоровье уже повреждённым ногтям вполне можно вернуть. Однако, для этого следует соблюдать шесть простых рекомендаций, которые достаточно несложны.

Эксперты, в качестве первой рекомендации, советуют снимать покрытия с ногтей. Это нужно делать не для того, чтобы маникюр мог дышать, а для того, чтобы вовремя заметить изменение цвета самих ногтей, появления отслоений или пятен.

Второй рекомендацией является регулярное подпиливание или подрезание ногтей, чтобы не допустить их надломов или сколов.

При этом, следует уделять особое внимание тому, какая при этом используется пилочка. Эксперты рекомендуют использовать лишь стеклянную или ту, которая имеет правильную абразивность. При этом, специалисты не советуют использовать железную пилочку или кусачки для того, чтобы корректировать длину ногтей.

Третье – это регулярно мыть руки. При этом от вредных микробов защищается не только кожа, но и ногти.

Также стоит помнить и об оздоровлении. Питательные кремы для рук и кутикула должны втираться не лишь на кисти и в запястья, но также и в корни ногтей.

Ну и, естественно, грызть ногти категорически не рекомендуется. Если к этому очень тянет, следует смазывать их чем-либо острым, чтобы навсегда отбить привычку тащить их в рот.

В качестве последней рекомендации выступает употребление витаминов. Этот процесс уже является достаточно приятным. Поедание любимых овощей и фруктов является полезным, поскольку оздоравливает не только весь организм в целом, но и ногти, в частности.

Особенно полезным в этом плане является включение в рацион питания абрикосов, брокколи, орехов, цитрусовых и молочных продуктов.

Соблюдение этих простых рекомендаций, как заверяют эксперты, вполне способно за достаточно короткий период вернуть ногтям свежесть. Без этого идеальный маникюр просто невозможен.