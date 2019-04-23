Врачи: больные зубы могут стать угрозой для здоровья всего организма

Кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов отмечает, что большинство людей посещают стоматолога только в критических ситуациях.

Зубы являются важной частью организма и требуют не меньшего ухода, чем остальные части тела. Проблемы с зубами могут стать угрозой для всего организма.

Нередко, причиной головной боли является перенапряжение жевательных мышц – самых сильных мышц в организме человека. Когда мышцы спазмированы, создаётся ощущение головной боли в височной области. Спазм жевательных мышц может происходить из-за чрезмерного употребления жевательной резинки. Безусловно, жевательная резинка – отличный способ быстро очистить полость рта, но многие забывают об этом и жуют резинку продолжительное время. От этого и создаётся перенапряжение. Кроме этого, у людей с постоянными стрессами выявлена тенденция плотного стискивания зубов, которая негативно влияет на состояние жевательных мышц и нередко вызывает головную боль.

Практически никто не задумывается о том, что состояние зубов напрямую влияет на самочувствие человека. Кариес, который во время не пролечили, может привести к воспалительному процессу в грудной мышце. Кстати, частые боли в спине, и искривление осанки также может происходить из-за больных зубов.

Врачи призывают посещать стоматолога не реже чем раз в полгода. А при явных признаках боли и дискомфорта не терпеть и не откладывать поход к специалисту. Ведь возникающие впоследствии проблемы могут сказаться на состоянии всего организма.