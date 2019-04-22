Фекальная трансплантация впервые привела к смерти пациента

Убийцей человека стал кал другого человека-донора. Иммунитет больного оказался ослабленным и не смог справиться с бактериями, прибывшими в новой микрофлоре и оказавшимися устойчивыми к антибиотикам.

В итоге, фекальная трансплантация впервые за весь период её применения привела к смерти пациента. От того же донора кал получил и другой больной. В состоянии его здоровья после этого появились серьёзные осложнения.

FDA уже выступила с требованием об остановке всех экспериментов по пересадке кишечной микробиоты. Запрет будет действовать до момента выработки всех необходимых процедур.

На сегодняшний день пересадка кала считается очень перспективным методом для борьбы с такими недугами, как колиты, диарея или болезнь Крона. Эта процедура способствовала полному вылечиванию пациентов в 90% случаев. Это касалось случаев, когда они были заражены клостридиями, которые полностью устойчивы к антибиотикам.

Однако, как оказалось, если метод применяется неправильно, это может вызвать гибель пациента. Первый смертельный случай уже зафиксирован. Диагноз умершего не сообщается.

Отмечается, что и в том, и в другом случае пациентами вместе с кишечной флорой от донора была получена супербактерия. Она является штаммом кишечной палочки, которая вырабатывает бета-лактамозу с широким спектром действия.

У этого фермента есть способность к разрушению не только тех антибиотиков, которые относятся к пенициллиновому ряду, но и препаратов, относящихся к следующему поколению, таких, как цефалоспорины.

Помимо того, немаловажным фактором стала и ослабленность иммунитета у обоих пациентов.

То, что фекальная трансплантация может повлечь передачу бактерий, устойчивых к антибиотикам, учёные уже обсуждали. Однако, впервые она привела к смертельному случаю.

После него специалисты изучили образцы донорского кала. Действительно, в них было обнаружено наличие патогенного штамма кишечной палочки.

Перед пересадкой материал не был проверен на свою устойчивость. Несколько странным является то, что донорскую микрофлору никогда ранее не подвергали таким проверкам.

FDA сообщила, что после смертельного инцидента потребуется достаточно большое число исследований, чтобы обеспечить надлежащую процедуру тестирования. Временные параметры пока не оговариваются.

Помимо того, агентство сообщило, что не одобряет саму процедуру по пересадке кала и признаёт её лишь как крайнюю меру. Пациенты в любом случае должны знать о возможных рисках, а врачи обязаны информировать их о том, что метод не вполне безопасен.

Первыми использовать кал в качестве лекарства придумали китайцы. Это произошло больше тысячи лет тому назад. Чтобы лечить болезни в брюшной полости они пользовались «жёлтым супом», в котором была вода и растворённые в ней фекалии.

Известно также о бедуинах, которые во Вторую мировую войну использовали верблюжьи фекалии для излечения от дизентерии.

При тщательном изучении было выяснено, что применение клизм, в которых содержится кал здоровых людей, может помочь в излечении целого ряда заболеваний кишечника, среди которые есть и инфекционные.

Не исключено, что фекальные трансплантации в дальнейшем помогут также вылечить диабет, рассеянный склероз и депрессию.