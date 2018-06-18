Болезни зубов и дёсен ведут к повышенному риску рака печени - Медики

У людей, страдающих такими проблемами, этот орган подвергается онкологической опасности, в среднем, на 30% чаще.

Ранее было известно, что крайне вредным в этом вопросе является курение, наличие излишнего веса или недостатка в овощах и фруктах. Сейчас медики обнаружили и ещё один фактор. Как оказалось, к повышенному риску возникновения рака печени ведут также болезни зубов или дёсен.

На то, что здоровье зубов или дёсен нарушено, прямо указывает наличие воспалений, как в самих дёснах, так и в соединительных тканях между зубом и зубной лункой, а также кариес.

Это может привести к заболеваниям сердца, инсульту и различным видом рака. В первую очередь, в желудочно-кишечном тракте и поджелудочной железы. В то же время, это не обязательно имеет прямую связь.

В частности, в Тайване при лечении пациентов от периодонтита и потери зубов отмечалось уменьшение риска появления различных раковых заболевания. А вот при исследованиях в США и Китае не было обнаружено прямой связи между раком кишечника и заболеваниями зубов.

Разобраться в этой проблеме решили медики, работающие в Университете Квинс в Белфасте. Они проверили наличие корреляции между риском развития рака и плохим состоянием зубов у граждан Великобритании.

Специалисты воспользовались данными Биобанка страны. Исследовались данные за 2006 – 2010 годы. Обработке подверглись данные полумиллиона британцев, возраст которых составлял на тот момент 40 – 69 лет. Наблюдение за состоянием их здоровья продолжается до настоящего времени.

Медики сначала взяли анализы у участников. Потом им было предложено заполнение анкет. В них был ряд пунктов, касающихся боли в дёснах, их кровоточения и выпадения зубов.

Затем специалисты отследили, как менялось состояние здоровья добровольцев до 30 сентября 2014 года, либо до выявления проблем с онкологией или же смерти.

Оказалось, что за период наблюдений раковые заболевания были выявлены у 4069 человек (менее 1%). У 13% из них наблюдались заболевания зубов. В итоге этот фактор оказался не связан с риском возникновения рака в желудочно-кишечном тракте в целом.

Одновременно, было отмечено повышение риска возникновения онкологических проблем с печенью, желчным пузырём и желчными протоками. Наиболее подвержены им оказались люди с ожирением и употреблявшие в пищу мало овощей и фруктов, а также курящие.

Медики полагают, что развитию рака может способствовать микробиома ротовой полости. Ранее уже было известно о влиянии палочки Плаута не только на появление болезней в дёснах, но и на возникновении абсцессовых процессов в печени. Не исключено, что она же влияет и на рак кишечники.

Влияет ли палочка Плаута также на рак печени достоверно не установлено и требует дополнительных исследований.

А вот что уже достоверно известно, так это то, что рак печени может наступить при чрезмерном употреблении грецких орехов. Это тем более неприятно, что они входят в состав очень многих диет. Как оказалось, этот продукт в больших количествах совсем не безопасен.

В нём много афлатоксина, который наука считает канцерогеном. Таким образом, если грецкие орехи употреблять постоянно и в большом количестве, это может привести не только к повреждению печени, но и к её онкологии.

Грецкие орехи, благодаря витамину Е, оказывают положительное влияние на мозг, сосуды и работу сердца. Однако, во всём должна соблюдаться мера, чтобы полезное не перешло в разряд вредного.

В любом случае совершенно очевидна необходимость тщательного ухода за полостью рта. При возникновении проблем с дёснами или зубами, следует незамедлительно обратиться к помощи специалистов. Это будет хорошей профилактикой против рака печени.