Обвинённый в коррупции экс-президент Бразилии собирается вновь побороться за пост главы государства

Обвинённый в коррупции экс-президент Бразилии Фернанду Колор ди Мелу собирается вновь побороться за пост главы государства. Выборы запланированы на октябрь 2018 года.

Заявление о намерении участвовать в президентских выборах экс-глава государства заявил 19 января. Это случилось во время визита в город Арапирака штата Алагоас.

«Сегодня я принял решение: да, я буду претендовать на пост президента республики», - уверенно заявил сенатор.

Также, по словам Фернанду Колор ди Мелу, он обладает преимуществами перед своими соперниками. У него уже имеется опыт управления страной. Политик считает, что знает, как добиться улучшения качества жизни.

Экс-президент был официальным лидером Бразилии с 1990 года. Однако свой 4-летний срок пребывания на посту он не реализовал полностью. В 1992 году был запущен процесс импичмента. Президента обвинили в коррупции. И хотя через пару лет обвинения были сняты, экс-президенту запретили на восемь лет заниматься любой политической деятельностью.