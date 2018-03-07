Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, КНР обещает ответить

Между США и Китаем разгорается новый виток торговой войны. Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности дополнительно ввести пошлины в размере 10% на новый перечень товаров на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп уже поручил торговому представителю США подготовить соответствующий перечень этих товаров.

Министерство коммерции КНР опубликовало сообщение, в котором Соединенные Штаты характеризуются как «окончательно потерявшие разум»». Китайская сторона заявила, что в случае публикации нового списка КНР вынуждена будет принять в ответ комплексные меры качественного и количественного характера. При этом в заявлении отмечено, что действия США не соответствуют достигнутым раньше договоренностям между двумя странами, общим мировым тенденциям и правилам рынка, и наносят ущерб компаниям в обеих странах. Предпринятые американской администрацией шаги прямо названы торговой войной.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о намерении Белого Дома ввести 25%-е пошлины на китайские товары на сумму в 50 млрд. долларов. Предположительно от введения пошлин пострадают китайское машиностроение и робототехника, автомобильная и аэрокосмическая отрасли, сфера информационных технологий. Всего в перечне более тысячи наименований товаров. Со своей стороны, Китай объявил о симметричных мерах, внеся в свой список около 700 американских изделий.