МВД России представит предложения по упрощению получения российского гражданства

Министерство внутренних дел России в ближайшее время представит свои предложения для того, чтобы упростить получение российского гражданства. Об этом заявил журналистам замминистра МВД Игорь Зубов.

По словам чиновника, ведомство готовит понятные и выполнимые льготные условия обретения гражданства России, которыми в первую очередь смогут воспользоваться украинцы, вынужденно покинувшие свою родину. Для этого в законы и подзаконные акты будут внесены необходимые изменения.

Кроме того, перед МВД стоит задача сформировать новую миграционную политику, которая бы обеспечила возвращение в страну соотечественников из других государств.

Напомним, 7 июня во время прямой линии Владимир Путин поручил главе МВД упростить процесс получения гражданства России и усовершенствовать трудоустройство беженцев из Донбасса. Путин уточнил, что речь идет о всех людях не зависимо от их национальности, которые чувствуют кровную связь с Россией и готовы трудиться в ней. Но при этом президент подчеркнул, что, решая эту проблему, нужно обязательно учитывать ситуацию, которая существует на рынке труда, а также интересы разных регионов и живущих в них граждан.