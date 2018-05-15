США вывели свой флот к Крымскому мосту

Своеобразная «провокация» была устроена Соединенными Штатами в минувшее воскресенье. К Крымскому мосту они вывели свое самое современное судно - эсминец USS Carney.

Такой жест они назвали помощью Украине в «повышении безопасности на морской границе» и «увеличению стабильности». Но в России приняли данный выход некой провокацией, в которой США завуалировано пытались показать свои возможности с точки зрения оснащенности флота.

По мнению Франца Клинцевича (член Совета Федерации Федерального Собрания РФ), пока украинские политики говорят о поддержке Америки, никакой поддержки на самом деле нет. США просто в очередной раз показала «дешевый трюк», пытаясь «морально надавить» на Россию.

Оснащение эсминца позволяет уничтожать самолеты и ракетное оружие с дальностью полета около 6000 километров.

В предыдущий раз американское судно заходило в Черное море в феврале этого года. Это спровоцировало в России необходимость усиления обороны Крымского полуострова.

В настоящее время на Черноморском флоте проходят боевые учения судна Николай Фильченков. В ходе проводимых учебный работ экипаж Фильченкова успешно уничтожил огневые расчеты условного противника, установленные на берегу. По словами капитана судна, также успешно отрабатываются элементы морского маневрирования.