«Честь имею, Веркеенко», - мэр Владивостока уходит в отставку

Сегодня, около 20:00 по местному времени, мэр города Владивостока, Виталий Веркеенко, сообщил о том, что добровольно покидает свой пост.

На своих страницах в фейсбук и инстаграм глава города написал о том, что уже передал свое заявление на рассмотрение в думу города, где его должны будут рассмотреть уже в следующий четверг. Также он сообщил о том, что до своего ухода закончит основные мероприятия по подготовке города к зиме и к отопительному сезону. «Еще есть силы, но уже нет мотивации. Честь имею, Веркеенко», - завершил он свое послание. Сразу же под этим постом начали появляться комментарии неравнодушных жителей. «Неожиданно и очень жаль», «у нас был настоящий хозяин и глава города, очень жаль, что вы нас оставляете», - пишут люди.

Известно, что сегодня на совещание о состоянии дорог Владивостока, собранное новым врио Губернатора Приморского края, Олегом Кожемяко, Виталий Веркеенко уже не пришел, а направил своего заместителя. Позже председатель Думы города получил заявление об уходе. Истинные мотивы ухода в настоящее время не известны - на звонки Виталий Веркеенко не отвечает.

Напомним, Виталий Веркеенко занимал пост главы города Владивостока с 21 декабря 2017 года. До своего назначения, в 2009 году он основал "Технохолдинг Сумотори", а в 2011 году - ТРК «Приморское кольцо», гендиректором которого являлся до 2017 года.