Президент Мексики обнародует шпионские файлы за последний век

Первого февраля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что он раскроет шпионские файлы, которые существовали в Мексике в течение столетия.

Федеральное управление безопасности (DFS) - агентство, которое впоследствии стало центром национальной безопасности и исследований (CISEN) - расследовало дела бывших президентов, певцов, писателей, актеров и даже директоров этих исследовательских агентств.

В результате проведенного таким образом обзора индекса архивов и файлов, рассекреченных для публичного обсуждения в Общем архиве нации (AGN), «было установлено, что DFS и CISEN также предназначались для журналистов, торговцев наркотиками, профсоюзных лидеров, религиозных организаций, политических партий и спортивных комментаторов».

И добавляет: «В фонде, соответствующем Федеральному управлению безопасности, есть 15 страниц, в которых подробно описываются мероприятия, которые с 1980 по 1983 год проводил нынешний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, когда он преподавал социологию в Университете имени Хуареса Автономного Табаско.

Некоторые из наиболее важных имен, упомянутых в обзоре разведывательных документов: лауреат Нобелевской премии Колумбии Габриэль Гарсиа Маркес, певец Хуан Габриэль, актриса Мария Феликс, писатель Октавио Пас, революционеры Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро Королева Великобритании Елизавета II и бывший президент Мексики Висенте Фокс.