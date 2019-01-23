Запад: Россия вернула себе статус мировой сверхдержавы - политологи

К этому привели три базовые причины, ставшие фактом. Во-первых, это действия в Крыму. Во-вторых – в Сирии. В-третьих, это неожиданное появление новейших вооружений, которыми не располагает ни одна страна на планете.

Таким образом, Запад неизбежно пришёл к естественному выводу. Россия вернула себе статус мировой сверхдержавы. Такой вывод делают политологи

Теперь сфера её интересов вновь распространяется не только на Средиземное море или Ближний Восток, но уже и на Латинскую Америку. Политологи считают, что Запад теперь неизбежно будет должен повернуться навстречу Кремлю. Иначе ему будет очень трудно справиться с теми глобальными вызовами, которые уже показывает наше время.

Запад постепенно признал, что шанс на выстраивание с Россией доверительных отношений после развала СССР был упущен. И именно по их вине.

Сейчас выбор стал достаточно невелик. Однако, два варианта, всё же существуют. Это либо отсутствие всякого порядка, либо новый миропорядок, в котором значительную роль станет играть Россия.

Москва отстаивает соблюдение принципов невмешательства во внутренние дела других государств мира. Поэтому, Кремль категорически не согласен с тем, чтобы на международной арене применялся диктат силы или политически мотивированные протекционистские меры. Зачастую, в обход международного права.

Судя по всему, глобальному доминированию США и однополярному миру, во главе которого стоит это государство, приходит конец.

Многие влиятельные силы Запада уже пришли к пониманию этого. В мире уже не одна сверхдержава. Россия вернула себе этот статус, не смотря на санкции. Всё большее количество стран с пониманием относятся к её политике.