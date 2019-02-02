«Тегеран в отказе»: Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Поводом для этого стал односторонний выход США из этого соглашения. Вашингтон заявил об этом в мае 2018 года

Тегеран до последнего времени соблюдал все достигнутые договорённости. Сейчас Иран официально отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке.

В частности, Иран перестанет ограничивать свои запасы по обогащённому урану и тяжёлой воде, которая используется в ядерных реакторах. Европейским странам Тегеран дал 60 дней на то, чтобы они вышли на переговоры по новым условиям соглашения.

Если их достичь не удастся, Иран приостановит проводимую им модернизацию реактора, находящегося в Араке.

Сообщение об этом сделал президент Хасан Рухани, возглавляющий Иран. Решение о прекращении было принято Высшим советом национальной безопасности страны.

Рухани отдельно подчеркнул, что Тегеран подтолкнуло на такое действие два момента. Это односторонний выход США из ядерного соглашения и введение Вашингтоном новых санкций по отношению к Ирану.

Тегеран уже направил соответствующие уведомления в адрес послов стран-сторон ядерной сделки. Это Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай.

США после выхода из ядерной сделки, восстановил все санкции по отношению к Ирану. Также Вашингтон возобновил их и по отношению к тем странам, которые ведут с ним свой бизнес.

В США заявили о цели доведения до нуля экспорта иранской нефти. Они призвали всех её покупателей сделать полный отказ от закупок.