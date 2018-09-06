Журналист Сергей Доренко погиб 9 мая. Причиной смерти, по предварительной информации, стала остановка сердца. Сообщает информационное агентство ВладТайм.

Как стало известно, у Сергея Доренко при жизни было множество врагов. Среди них, по версии журналистов ВладТайм, был и Юрий Лужков. Все дело в том, что при жизни Доренко часто задевал бывшего мэра Москвы своими высказываниями и расследованиями. В результате журналисты выдвинули версию, что Доренко могли «заказать». Вполне вероятно, что смерть журналиста не была случайностью. Тем более что причина смерти вызывает подозрение, ведь Доренко никогда не жаловался на здоровье. В СМИ бытует версия, что Доренко мог погибнуть «по заказу» Лужкова.