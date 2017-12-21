Обнародована причина смерти экс-вокалистки The Cranberries

Коронерский суд Лондона изменил свое решение, согласно которому причина смерти Долорес О'Риордан не была озвучена для публики.

Напомним, исполнительница была найдена мертвой в ванной гостиничного номера в Лондоне в январе этого года. 46-летняя О'Риордан приехала в британскую столицу для записи в студии новых композиций, ее смерть стала полной неожиданностью для близких и тысяч поклонников певицы.

Сегодня британские СМИ, ссылаясь на материалы суда, сообщили, что смерть Долорес стала трагической случайностью – она утонула в ванной, будучи сильно пьяной. Оказалось, что в крови вокалистки на момент смерти было в 4 раза больше алкоголя, чем английский закон разрешает водителям. Кроме того, женщина употребляла накануне смерти лекарства, однако в «терапевтических дозах», заявили эксперты. Долорес О'Риордан выступала в составе The Cranberries десять лет, начиная с 1990 года. В составе группы она записала 5 альбомов, а затем занялась сольной карьерой. Именно с ее приходом The Cranberries достигли пика своей популярности.