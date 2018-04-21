Известные западные СМИ отреагировали на парад Победы в Москве

Журналисты известных западных новостных изданий рассказали, что думают о параде Победы в Москве. Более всего, внимание зарубежных СМИ было «приковано» к военной технике, которая была представлена во время парада.

Участниками парада, посвященного 34-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, стали: 13 000 военнослужащих и 130 единиц военной техники, - приводит свои данные ABC News. Особо американское издание отметило – советские танки Т-34 (известные участники военных событий), стратегические ракетные комплексы «Ярс», современные танки Т-34 «Армата» и зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 "Триумф".

Журналисты известного британского издания Daily Mail, в своей статье, выразили восхищение касательно российского кабриолета Aurus. Их впечатлило «как автомобиль плавно двигался со скоростью не менее 12 миль в час». Отметим, что Aurus уже вызвал интерес у представителей Саудовской Аравии.

В The New York Times обратили внимание на то, что «российский лидер Владимир Путин заявил об укреплении российской военной мощи, и то же время призвал остальные государства к сотрудничеству».



