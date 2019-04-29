Сенатор Пушков: «В войне санкций Украина неизбежно проиграет»

Такое заявление российского политика Алексея Пушкова было опубликовано на его странице в «Твиттере» сегодня, 15 мая.

Как оказалось, заявление сенатора было ответом на новые украинские санкции. Отметим, что ранее Киев решил расширить список товаров российского производства, которые запрещены для импорта на Украину.

Пушков обратил внимание на «недальновидность» Киева, который не подумал про аналогичные меры от Москвы. Он подчеркнул, что такой распорядок событий мог бы здорово сказаться на экономике Украины в целом, ведь она уже потеряла не один миллиард долларов. «В войне санкций Украина неизбежно проиграет», - обозначил в своём заявлении государственный деятель.

Отметим, что решение про запрет российских товаров на территории Украины было одобрено кабинетом министров страны в среду. В постановление вошла следующая продукция: удобрения, цемент, фанера, сельскохозяйственная продукция, транспорт и другое. Первое эмбарго на импорт Киев ввел в 2015 году. В ответ Кремль перекрыл поставки нефти и нефтепродуктов на Украину.



