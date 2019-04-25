Жириновский предлагает не признавать Зеленского

По словам Владимира Жириновского России не стоит признавать выборы на Украине, по причине антироссийского курса новоизбранного президента и его команды. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая состоялась сегодня (21-го мая).

Депутат Госдумы заявил, что законопроект о непризнании выборов уже отправлен на согласование в Министерство Иностранных дел, однако решение по данному вопросу до сих пор не вынесено, потому законопроект следует вернуть в Думу и включить в повестку дня на очередном заседании. Так же Жириновский отметил, что даже в случае поддержки депутатов данного законопроекта, президент Владимир Путин может проигнорировать его принятие, поскольку именно он отвечает за внешнюю политику в стране.

Жириновский в своем обращении заявил, что не стоит признавать президента, который в первый день своего назначения требует от США давления на Россию. По его мнению, это противоречит здравому смыслу. Так же по его словам нынешний президент ни чем не отличается от Петра Порошенко, правление которого останется в истории как «правление кровавого диктатора», а значит, спада напряжения в отношении между двумя странами в ближайшие годы ждать не стоит.