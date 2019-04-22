США принуждают Турцию отказаться от российских комплексов С-400

США усилили давление на Турцию, требуя отказаться от российских зенитных комплексов С-400. Если Анкара не изменит своего решения по истечению двух недель, Вашингтон расторгнет действующие военные контракты.

В первую очередь, это коснется контракта на покупку Турцией новейших американских истребителей F-35. 100 истребителей этого типа уже заказаны турецкими ВВС, в случае невыполнения требований, контракт будет расторгнут в одностороннем порядке. США настаивают также на приобретении турецкими партнерами своих зенитных комплексов Patriot.

Все страны участницы альянса, в который входит и Турция, обязаны придерживаться одного из ключевых условий альянса – унификации всех видов вооружений. Системы противоракетной обороны государств членов НАТО, должны быть интегрированы в общую систему ПРО альянса.

Турция заверила, что у нее получится интегрировать С-400 в общую систему ПРО. Но США больше беспокоит не вопрос интеграции, а то, что системы российского комплекса научатся распознавать новейшие F-35. Это негативно скажется на обороноспособности НАТО, и подорвет доверие к вооружению, производимому предприятиями оборонной промышленности страны.

По соглашению, подписанному осенью 2017 года, Россия должна поставить Турции четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет 2,5 млрд долларов.