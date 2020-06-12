Российский бомбардировщик Ту-95 в США назвали «летающий антиквариатом»

Читатели портала Fox News с пренебрежением отнеслись к силам ВКС России после перехвата «Медведей» у Аляски.

10 июня Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в своём Twitter-аккаунте разместило пост о том, что силы ВВС США осуществили перехват двух групп российских военной авиации.

Спустя сутки издание Foxnews опубликовало материал, в котором подробно осветило событие. В комментариях к новости пользователи североамериканского сегмента интернета в пренебрежительной форме отзывались о российской бомбардировщике Ту-95, буквально называя боевую машину «летающий антиквариатом». Часть пользователей отнесли к новости нейтрально, отметив, что НОРАД допустили ошибку в терминологии. В действительности ВВС США осуществили не «перехват», а «сопровождение», так как группы бомбардировщиков находились над нейтральными водами.

Сопровождение боевых самолётов вдоль границ является стандартной практикой, когда военная авиация другой страны перемещается внутри опознавательной зоны ПВО (200 морских миль от границы американского побережья). Последний раз подобное событие произошло в апреле нынешнего года, когда для сопровождения группы из двух Ту-95 были «подняты» истребители F-22.

Ролик взят с Youtube-канала "JOKER NEWS"

Несмотря на пренебрежение к российскому бомбардировщику, «Медведь» даже спустя 64 года с начала эксплуатации, остаётся самым быстрым самолётом с турбовинтовым двигателем.