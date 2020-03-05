Французская подлодка выпустила баллистическую безядерную ракету в сторону Кариб

Межконтинентальная М51 пролетела 6000 километров.

Французские ВМС впервые за 7 лет решились испытать баллистическую ракету. Подлодка «Отважный» выпустила безядерный заряд из акватории морского полигона на северо-западе страны в сторону Карибского бассейна.

Министерство обороны Франции осуществляло контроль аз полётом М51 с борта самолёта Falcon 50. Кроме этого, за ракетой наблюдал американский самолёт RC-135S Cobra Ball, предназначенный для изучения пусков подобного рода.

Межконтинентальная М51 преодолела 6000 километров и поразила условную цель в районе Саргассового моря, свободного от судоходства. Французское МО подчеркнуло, что пуск был осуществлён согласно международным правилам, а ракета в боевой части не несла ядерного заряда.

Субмарины класса «Триумфатор» французских ВМС оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами М51.1 и М51.2, причём в модернизированной версии предполагается более совершенные боеголовки с разделяющейся частью. В 2013 году была попытка запуска одной из ракет, которая взорвалась сразу после взлёта.