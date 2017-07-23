Армия России получит на вооружение водоплавающую версию ЗРК «Тор-М2»

Между Минобороны и заводом «Купол» подписан договор на ₽100 млрд на 7 лет.

ЗРК "Тор-2" фото из открытых источников

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВВС России Александр Леонов дал интервью журналу «Национальная безопасность». Он рассказал, что сейчас идут работы по переоснащению ЗРК таким образом, чтобы он мог «преодолевать водные преграды вплавь». «Тор-М2» — зенитный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны нижних уровней сухопутной обороны. Действует в любых погодных условиях, эффективен против самолётов, вертолётов, управляемых и планирующих ракет, а также БПЛА и прочего высокоточного современного оружия.

Его успешно испытывали с апреля этого года в Сирии, где он успел сбить свыше 45 беспилотников. Теперь армия получит на вооружение водоплавающую версию боевой машины.

Для этого ЗРК оборудуют новым специальным колесным шасси, в 4 раза будет увеличена его огневая мощь, увеличена ракурсность, повышена сопротивляемость.

Ведутся работы по созданию полярной версии боевой машины «Тор-М2ДТ», которая, по словам генерал-лейтенанта, «будет иметь огромное значение для защиты национальных интересов в Арктике».

Военный отметил, что от заключения долгосрочного договора выгоду получит не только армия России, но весь военно-промышленный комплекс. Будет обеспечена загрузка предприятий и должный уровень научного развития.