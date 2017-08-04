Трое военных Индии погибли во время стычки на границе с Китаем

Агенство «Ройтерс» сообщает, что в рукопашной участвовало около 250 китайцев и 100 индийцев, много раненных.

По данным Минобороны Индии в понедельник вечером на пограничной территории между Индией и Китаем погибли трое индийских военных, офицер и два солдата. Издание AFP сообщает, ссылаясь на неофициальные источники, что речь идет не о перестрелке, а о массовой рукопашной стычке. По данным «Ройтерс» в ней приняло участие до 350 человек. Погибшие и раненные есть с обеих сторон.

Пекин на данный момент подтвердил факт стычки, но количество пострадавших со своей стороны не разглашает. А вину полностью возлагает на другую сторону, утверждая, что индийцы уже неоднократно переходили границу и провоцировали китайцев.

Ранее ряд изданий писали, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь «не имеет информации о гибели индийских военных».

Территория напротив Тибета в долине Галван является спорной. Обе стороны считают ее своей. Фактическая линия контроля сегодня проходит по озеру Пангонг Цо. Вооруженные конфликты вспыхивали там уже трижды. Последний раз в 1986–1987 гг. Сейчас там снова растет напряжение, стороны усиливают в долине военное присутствие.

Индийская сторона утверждает, что китайские военные препятствуют патрулированию с их стороны.