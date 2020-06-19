Жириновский: Первые 300 тысяч вакцин от COVID-19 должны получить члены ЛДПР

«Самым первым препарат должен получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский», — официальный Telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».

Источник — ldpr.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил своем Twitter, что вакцина от коронавируса COVID-19 почти готова и проходит испытания. Говоря от лица партии, он настаивает, что первыми вакцину должны получить именно члены ЛДПР, которых по всей России насчитывается 300 тысяч человек.

Скрин - официальный Twitter Владимира Жириновского

Помимо заявления, он также попросил вовсе не выдавать вакцину членам партии КПРФ.

«Идут испытания вакцины от коронавируса, скоро она будет готова. Мы настаиваем, чтобы все члены ЛДПР — 300 тысяч человек, первые получили вакцину. Членам КПРФ просим вакцину не выдавать вовсе», — заявил Владимир Жириновский.

Примечательно, что глава либерал-демократов в первую очередь решил позаботиться именно о членах своей партии, а партия, о своем лидере.

Не исключено, что Владимир Вольфович оговорился на счет первостепенности представления вакцины членам партии. А про партию КПРФ, вовсе может быть шуткой.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», на 18 июня в России официально заболело 561 тыс. человек, вылечилось 314 тысяч. Летальный исход — 7660 человек.