Жириновский: Первые 300 тысяч вакцин от COVID-19 должны получить члены ЛДПР

«Самым первым препарат должен получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский», — официальный Telegram-канал «Фракция ЛДПР в ГД».
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил своем Twitter, что вакцина от коронавируса COVID-19 почти готова и проходит испытания. Говоря от лица партии, он настаивает, что первыми вакцину должны получить именно члены ЛДПР, которых по всей России насчитывается 300 тысяч человек.
Скрин - официальный Twitter Владимира Жириновского
Помимо заявления, он также попросил вовсе не выдавать вакцину членам партии КПРФ.
Примечательно, что глава либерал-демократов в первую очередь решил позаботиться именно о членах своей партии, а партия, о своем лидере.
Не исключено, что Владимир Вольфович оговорился на счет первостепенности представления вакцины членам партии. А про партию КПРФ, вовсе может быть шуткой.
По данным сайта «стопкоронавирус.рф», на 18 июня в России официально заболело 561 тыс. человек, вылечилось 314 тысяч. Летальный исход — 7660 человек.