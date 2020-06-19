Сенатор Пушков: Публикация статьи Путина в американском журнале — неслучайна

Издатель National Interest — Дмитрий Саймс, соведущий политического шоу на Первом канале.

Сенатор Алексей Пушков уверен, что публикация статьи Путина в американском журнале — неслучайна. Издатель и генеральный директор National Interest — бывший советский гражданин, а ныне известный политолог Дмитрий Саймс.

Пушков объяснил, что издание Саймса — выразитель взглядов так называемых «политических реалистов». Недаром почётным главой редколлегии журнала долгое время был авторитетный Генри Киссинджер.

Американские аналитики отмечают мягкую позицию National Interest по отношению к России и общий посыл публикаций издания, направленный на сближение Москвы и Вашингтона.

Помимо этого, Саймс является со-ведущим популярного политического шоу «Большая игра» на российском Первом канале. Дмитрий считается ярко выраженным консерватором, сторонником Дональда Трампа и, по понятным причинам, большим другом РФ.

Антироссийски настроенные круги США нередко подвергают критике National Interest и его издателя. Год назад Саймс попал в поле зрения ФБР, которые считали его «куратором» Марии Бутиной, обвинённой в лоббизме интересов России на территории США.