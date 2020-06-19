Заголовок американского медиа-ресурса полностью исказил смысл статьи президента России.

Публикация статьи Владимира Путина в журнале National Interest, где дана комплексная оценка Второй мировой войне (ВМВ), вызвала большой отклик в мировых СМИ.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание, что заголовок CNN: «Путин переписывает историю Второй мировой войны», полностью искажает тезисы президента РФ. Это привычная практика для американского медиа-ресурса, считает Корнилов.

Напротив, главный посыл российского лидера заключался в недопустимости фальсифицировать историю ВМВ и пересматривать её итоги в угоду текущим геополитическим трендам.

С помощью неоспоримых исторических фактов, Путин назвал причины, приведшие к мировой бойне и опроверг обвинения в адрес СССР, которого пытаются представить, как одного из основных зачинщиков войны.

Оцените реакцию. Основной смысл статьи Путина: нельзя переписывать историю Второй Мировой войны и оценку ее итогов. Заголовок CNN: "Путин переписывает историю Второй Мировой войны".

Так они и работают, эти CNNы... pic.twitter.com/WdciwxQZN7 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) June 19, 2020

Президент РФ напомнил о Мюнхенском сговоре, роли Польши в разделе Чехословакии, поддержке нацистского режима Германии со стороны Британии и Франции, а также назвал другие факторы, ставшие катализатором войны.

Глава России полагает, что к глобальной трагедии привели эгоизм, трусость и нежелание искать компромиссы всех лидеров ведущих держав.