Китайские аналитики отметили провал планов Киева нанести ущерб Москве через отказ поставлять газотурбинные двигатели для боевых кораблей ВМФ РФ.

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Издание Sohu отметило, что Москва отреагировала оперативно на отказ Украины. В России освоили выпуск таких двигателей на своём заводе. Киев не снизил обороноспособность РФ, а лишился выгодных заказов, доходной части и рабочих мест.

После украинского демарша, выпуском газотурбинных двигателей занялся завод «Сатурн», находящийся в Рыбинске. Китайские аналитики отметили, что российское предприятие быстро освоило выпуск сложной машины.

Sohu напомнило, что со времён Советского Союза Украина традиционно поставляла двигатели для авиации, кораблей и танков. Россия показала, что может выходить из трудного положения в которое её ставят бывшие «друзья». Москва создала альтернативу, перестала зависеть от потенциальных недругов и платить тем деньги.

Последняя корабельная силовая установка, полученная от Украины, установлена на «Адмирале Касатонове». Дальше пошли российские двигатели из Рыбинска. «Адмирал Головко» получит движок в 27500 лошадиных сил отечественного производства.

Китайские эксперты полагают, что основной целью Киева было сорвать выпуск фрегатов проекта 22350, которые анонсировала Россия. Удар мог бы оказаться болезненным. РФ справилась и вышла из ситуации с дополнительными бонусами. Sohu резюмирует, что Украина опозорилась.

Украинские газотурбинные силовые установки «заточены» под особенности российских кораблей. Кому теперь Киев сможет их предложить, вопрос риторический.