Sohu объяснило, как Россия защитит Баренцево море от НАТО.

Корабль Альянса на себе испытал оперативность российского Северного флота.

Аналитики китайского портала Sohu прокомментировали реакцию России на вторжение французского корабля Aquitaine на свой «задний двор». Так эксперты прозвали акваторию Баренцева моря. Не так давно четыре корабля НАТО посягнули на водное пространство России, а теперь этот «подвиг» повторил Aquitaine. Такое упорство сил Альянса насторожило представителей Sohu, так как ничего подобного не было уже 30 лет. При этом Россия ответила жестко и оперативно — французский фрегат взяли под пристальное наблюдение силы Северного флота и пеленговали каждый шаг корабля, фиксировали каждый разворот и движение на его борту.

Российские военные оказались в курсе всего, что происходило с этим кораблем. Издание объяснило, что таким образом Россия показала, что всегда готова к нападению. Ее не удастся застать врасплох. Более того, военные РФ моментально узнают сильные и слабые стороны той или иной боевой единицы, и в случае чего Северный флот защитит Баренцево море от посягательств.

То обстоятельство, что НАТО пытается прощупать почву — не удивительно, поскольку в этой акватории дислоцируется российский подводный флот, в том числе и атомные подлодки, которые США и их сторонники считают потенциальной угрозой для себя. Поэтому, по мнению китайских военных экспертов, интерес сил НАТО к этой зоне будет только расти.