The National Interest: Собственные шлемы для МиГ-29 сделают ВКС России мощнее

Отказ от украинских целеуказателей SURA пойдет только на пользу.

По данным американского издания The National Interest, ВКС России в следующем году получат новые системы целеуказания. Разработанные в России системы будут устанавливаться на собственные шлемы. В первую очередь, новое оборудование получат пилоты МиГ-29, для которых, до недавнего времени, его производила Украина. По мнению экспертов, разработки отечественного ВПК сделают ВКС России еще мощнее.

Существовавшее разделение военного производства The National Interest назвал пережитком Советского Союза. Центральное руководство СССР сознательно шло на разделение ключевых производств. По мнению американских журналистов, это делалось для укрепления национального единства. Так и получилось, некоторые стратегические для России производства оказались в Украине, в том числе и производство шлемов для МиГ-29.

На данный момент разработку систем обнаружения и отображения целей ведет Экспериментальное конструкторское бюро электроавтоматики. Им уже разрабатывались подобные системы для Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-35С. Технические подробности новых шлемов не разглашаются, но известно, что они ничем не уступают украинским SURA. Со слов генерального директора КБ Анатолия Шукалова, системы для «МиГов» начнут поставляться в войска уже в следующем году.

Американское издание не располагает информацией, сколько будет стоить новый шлем для МиГ-29. Но эксперты уверены, что его стоимость будет гораздо ниже шлема для F-35, цена которого более $400 тысяч.