ДНР: В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке разрушена насосная станция

Мэр города сообщил об одном местном жителе, получившем ранение.

По информации, размещенной в Telegram-канале Ивана Приходько, обстрел территории ДНР начался в 05:30 утра. В результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке разрушена насосная станция, являющаяся частью системы «Северский Донец — Донбасс».

Данный объект снабжает питьевой водой Донецк и большую часть области, в том числе и подконтрольные Киеву районы. Ожидается, что повреждение станции вызовет перебои с водоснабжением на всей территории непризнанной республики.

Также мэр Горловки сообщил, что в результате обстрела пострадал мирный житель. Мужчина 1977 года рождения получил легкое ранение осколком мины. Ему была оказана медицинская помощь, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Представители народной милиции ДНР заявляют, что обстрел велся по району шахты «6/7» из вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Для удара украинская сторона использовала минометы калибром 82 мм и 120 мм. В общей сложности было выпущено 25 мин. Установлено, что атаку произвело одно из подразделений 35-й бригады ВСУ.