Минобороны РФ: 1,2 млн беженцев решили вернуться в Сирию

С 2018 года в страну возвратились более 500 тысяч жителей.

Минобороны РФ опубликовало бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии. По последним оценкам, более 1,2 млн граждан этой страны решили вернуться на родину.

Самое большое количество сирийцев в данный момент находится на территории Ливана (645 тыс.), Иордании (450 тыс.), Германии (60 тыс.), Турции (70 тыс.) и Канады (2,5 тыс.). Сейчас на границах Сирии развёрнуты 10 пропускных пунктов на границе с Ливаном, Иорданией и САР. Также приём беженцев будет осуществляться через аэропорт «Дювали» и морскую гавань «Баниас».

Руководство Сирии заинтересовано в максимально быстром возвращении своих граждан из вынужденной эмиграции. Для приёма беженцев готовы более 400 населённых пунктов, которые меньше всего пострадали от военных действий. В них развёрнута инфраструктура, готовая к размещению 1,5 млн человек.

В различных провинциях страны проводится разминирование и восстановление разрушенных войной городов и поселений. Комитет национального примирения проводит мероприятия по разоружению боевиков с дальнейшим их переходом в подразделения правительственных войск.