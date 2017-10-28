Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

По информации из бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, свыше 1,2 тысячи беженцев вернулись на родину за прошедшие сутки из Иордании и Ливана. Добавляется, что вернулись в места постоянного проживания 210 человек.

В документе также говорится о выполненных задачах инженерными подразделениями вооруженных сил республики по разминированию территории и объектов в провинциях Деръа и Дамаск. Полностью безопасны для проживания населенные пункты Джасим, Дума и Эль-Харра. За 24 часа специалистами было обезврежено 2,4 гектара местности и уничтожено 23 взрывоопасных предмета.

Война в Сирийской Арабской Республике началась в 2011 году. Правительственными силами отбита у незаконных бандформирований уже практически вся территория страны. Основной угрозой для республики выступали боевики из запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», силы которой были уничтожены совместно с российскими военными.

В результаты военных действий, а также введенных западными странами против Сирии санкций государство оказалось в крайне тяжелом экономическом положении. На сегодняшний день Сирия отрезана от инвестиций и переживает топливный кризис. Российская Федерация в числе немногих стран, которые оказывают Сирии всяческую поддержку и помогают республике восстанавливать экономику.