Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

«Минитмен-3», «Дунфэн-41» и «Сатану» проверили на точность и дальность поражения цели.

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги. Из американских ракет Sohu выделило наземную «Минитмен-3» и подводную «Трайдент-2». Последнюю еще называют «защитницей мира». Эти МБР поражают мишень с расстояния 12,5 и 1,1 тысячи километров соответственно. Отмечается, что «Минитмен-3» уже сняли с вооружения.

В 2020 году Китай представил свою МБР «Дунфэн-41». Разработчики надели эту ракету способностью поражать цель с расстояния 13 тысяч километров, сохраняя высокую точность попадания с отклонением не более 100 метров. Эксперты Sohu пояснили, что Поднебесная не ставила задачу глобального присутствия, как в случае с Вашингтоном. Для Пекина достаточно, чтобы китайские МБР достигали районов Тихого и Индийского океана. Упор китайские военные, по заверению аналитиков, делают на развитие ядерного потенциала подводных лодок и подготовке соответствующего арсенала.

России досталось большое ядерное «наследство» со времен СССР. В 1976 году в КБ «Южное» создали ракетный комплекс Р-36М, а с 1983 года велись разработки по созданию модернизированной версии Р-36М УТТХ, получившей название «Воевода». Нелестное прозвище «Сатана», которое и закрепилось в международной классификации, «Воеводе» дали американские военные, намекая на ее мощность. Дальность поражения цели «Сатаной» достигает 16 тысяч километров, а точность попадания — 220 метров. Китайские журналисты пояснили, что благодаря обширности территорий, «Сатану» можно запустить в любую точку планеты с российской земли.