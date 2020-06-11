СМИ: Американская ракета JASSM-ER создаст проблемы российским С-400

«Незаметность» и избегание радиоэлектронных помех — главная особенность модернизированного заряда.

Российские СМИ напомнили о недавней провокации над акваторией Чёрного моря, когда американские бомбардировщики B-1B Lancer устроили учебную атаку по территории Крымского полуострова. Издание «Утро», со ссылкой на аналитику журнала National Interest, полагает, что вооружение дальних стратегических бомбардировщиков создаст проблемы российским С-400.

Ракеты JASSM-ER есть в арсенале не только B-1B, но и других самолётов, таких, как B-52H и F/A-18. Более того, в дальнейшем Пентагон может ими усилить новейший F-35. Заряд использует технологии малой локационной заметности и способен противостоять электронным помехам, исходящих от ПВО противника.

Основной особенностью JASSM-ER является возможность атаковать, когда бомбардировщик или истребитель находится вне зоны досягаемости зенитно-ракетных комплексов врага. Заряд использует тройную систему наведения — инерциальную, инфракрасную и по GPS.

Ракета с турбореактивным «движком» несёт боеголовку, как с одиночной, так и кассетной частью, которые можно оснастить ядерным боезарядом. B-1B Lancer вооружён 24 такими ракетами, стоимостью $400 тыс. каждая.